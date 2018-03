VENETO E ABRUZZO, ALLEANZA PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA

ECONOMIA. PESCARA. Il prossimo 15 marzo, presso la sede di Confindustria Pescara, si svolgerà il secondo incontro tra imprese venete e abruzzesi promosso dall'Associazione Veneto&Abruzzo, con l’obiettivo di creare una collaborazione economica tra le due regioni. «Ci stiamo preparando ad accogliere gli imprenditori veneti e le loro proposte di business. Questa seconda iniziativa ha l’obiettivo di concretizzare il ponte economico tra le due regioni per offrire alle imprese nuove occasioni di business - ha sottolineato Stefania Battaglini, Presidente dell’associazione Veneti in Abruzzo con sede presso Confindustria Pescara -. Il 15 marzo, inoltre, è prevista l’assemblea straordinaria dei soci per trasformare, insieme ai colleghi veneti, l’Associazione Veneti in Abruzzo nell’Associazione Veneto&Abruzzo al fine di indirizzare e assistere nel miglior modo possibile gli imprenditori delle due regioni». A supporto dell'iniziativa, il CERVAS - Centro di Ricerca economica presso la Facoltà di Economia dell’Università D’Annunzio di Pescara - ha svolto una ricerca scientifica sulle economie dei due territori regionali con l'intento di individuare possibili progetti su cui aggregare in futuro imprenditori e professionisti abruzzesi e veneti.