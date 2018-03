PESCARA, BLITZ DELLA POLIZIA A FONTANELLE, VIA TAVO E SAN DONATO

CRONACA. PESCARA. Il servizio di controllo è stato disposto dal questore Paolo Passamonti nel quartiere ‘Ferro di cavallo’, in via Tavo, per poi estendersi nel quartiere di Fontanelle e San Donato.

L’operazione di Polizia è stata effettuata da personale della Questura di Pescara, insieme a pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo ed unità cinofile della Polizia di Stato. Presenti anche Vigili del Fuoco e 118. Sono stati istituiti 5 posti di controllo, eseguiti 14 controlli di persone sottoposte agli arresti domiciliari, controllati 58 veicoli con la contestazione di 4 infrazioni al codice della strada, il ritiro di una patente di guida e di 3 carte di circolazione, identificate 83 persone tra cui gli avventori di un bar di via Sangro, una persona segnalata in stato di libertà poiché inottemperante al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Pescara. Sono stati sequestrati 32 grammi di cocaina e 14 grammi di eroina, rinvenuti nel corso dei controlli negli spazi condominiali