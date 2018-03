ASL CHIETI: MAMMOGRAFIE ANCHE AL DISTRETTO SANITARIO DI VILLA SANTA MARIA

LANCIANO. La Asl Lanciano Vasto Chieti amplia l’offerta diagnostica sul territorio: da domani, 14 marzo 2013, sarà possibile, infatti, effettuare le mammografie cliniche anche presso il Distretto sanitario di Villa Santa Maria. In una prima fase gli esami si eseguiranno il giovedì mattina, utilizzando un mammografo trasferito dall’ospedale “Renzetti” di Lanciano e alla presenza del Direttore dell’unità operativa di Radiologia dell’ospedale “San Camillo” di Atessa, Antonio Sparvieri. Gli esami saranno effettuati nei locali dell’ambulatorio radiologico del Distretto, che a tal fine sono stati opportunamente adeguati per garantire massima sicurezza e comfort alle pazienti. Per le prenotazioni è sufficiente rivolgersi a uno degli sportelli Cup della Asl.

In futuro le sedute di mammografia del Distretto di Villa Santa Maria saranno certamente aumentate, anche in virtù della forte richiesta delle pazienti per questo particolare tipo d’esame. Inoltre è allo studio la possibilità di effettuare, oltre agli esami clinici, anche quelli di screening, trasmettendo poi telematicamente le immagini radiologiche al centro di Senologia dell’ospedale di Ortona per la relativa refertazione.

La mammografia presso una struttura distrettuale rappresenta una novità assoluta per la Asl Lanciano Vasto Chieti e testimonia l’attenzione della Direzione generale per la sanità del territorio, complementare a quella ospedaliera e altrettanto fondamentale. La scelta del Distretto di Villa Santa Maria, poi, conferma l’impegno dell'Azienda sanitaria per offrire servizi di qualità anche nelle aree interne.