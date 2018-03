ORSOGNA, MONSIGNOR FORTE PER TRE GIORNI IN VISITA PASTORALE

ORSOGNA. «L'Arcivescovo di Chieti-Vasto, Monsignor Bruno Forte, sarà da venerdì prossimo, 15 marzo, per tre giorni in visita pastorale a Orsogna dove, accanto ai momenti strettamente religiosi, terrà numerosi incontri con gli abitanti, dai rappresentanti delle categorie produttive ai ragazzi delle scuole, dalle associazioni agli amministratori, dalle forze dell'ordine agli ospiti della locale Casa di riposo.

Accanto all'Arcivescovo ci sarà il parroco di San Nicola di Bari, don Mario Persoglio.

Venerdì mattina, dopo un primo incontro con i sacerdoti della zona, Monsignor Forte sarà dalle ore 10 alla Cantina di Orsogna, dove sono stati invitati i commercianti e i titolari delle altre imprese del territorio. Seguiranno visite a persone malate e in sofferenza. A pranzo Forte sarà ospite dei frati del Convento di Orsogna. Alle 15 andrà alla Casa di riposo e, alle 16, alla Chiesa di Contrada Feuduccio. A seguire ci saranno le soste al Parco della Rimembranza, alla vicina statua di San Pio e alla Torre Di Bene.

Sabato dalle ore 10 il Vescovo visiterà le scuole elementare e media, facedo sosta anche all'Asilo nido, alle sedi degli Alpini, della Polizia Municipale e alla Caserma dei Carabinieri. Alle 15 incontrerà in Municipio gli amministratori e i dipendenti comunali. Alle 16 in Teatro sarà in compagnia delle associazioni culturali, sportive e del volontariato, che proporranno anche piccole esibizioni. A seguire la Santa Messa.

Domenica mattina Monsignor Forte celebrerà la Santa Messa delle Cresime.