CIVITELLA ALFEDENA: TROVATA LUPA MORTA

CIVITELLA ALFEDENA. Ieri sera è stata rinvenuta e recuperata in gravissime condizioni di salute una Lupa in località Decontra, nel Comune di Civitella Alfedena nella Zona di Protezione Esterna al Parco, che, pur grazie al tempestivo intervento del Servizio Veterinario, è deceduta durante il trasporto. L’animale, all’osservazione dei sintomi presentava una incapacità ad assumere la stazione quadrupedale per una paralisi degli arti posteriori.

Da un esame della carcassa dell’animale si potrebbe supporre un incidente stradale non immediatamente letale, anche se non verranno trascurate altre ipotesi diagnostiche. Per tali motivi la carcassa verrà conferita all’Istituto Sperimentale Zooprofilattico per effettuare tutti gli accertamenti necessari per una diagnosi definitiva della causa di morte.