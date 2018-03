FIACCOLATA DEL 6 APRILE ANTICIPATA ALLE ORE 22.00.

L’AQUILA. Partirà alle ore 22.00 del 5 aprile da via XX Settembre (bivio della Stazione) per terminare intorno alla mezzanotte in Piazza Duomo, la fiaccolata del 5-6 aprile in ricordo delle 309 vittime del sisma.

È questa la principale novità, stabilita nel corso di una riunione che si è tenuta ieri pomeriggio, presso la sede del Comune dell’Aquila, per predisporre il programma delle iniziative della IV edizione della fiaccolata commemorativa delle vittime del terremoto del 6 aprile. Erano presenti l’assessore comunale Stefania Pezzopane, le associazioni dei familiari delle vittime, le forze dell’Ordine e le associazioni di volontariato.

L’anticipazione dell’orario della fiaccolata, concordata tra le associazioni e l’Amministrazione comunale, è stata stabilita per consentire una maggiore partecipazione di tutta la cittadinanza.

Dopo la mezzanotte il programma prevede la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa delle Anime Sante e la veglia, fino alle ore 3.32, quando i rintocchi del campanile ricorderanno le 309 vittime del terremoto.

Parallelamente alla fiaccolata, si sta componendo un programma di iniziative di carattere culturale.