“ENERGIA, AMBIENTE, DEMOCRAZIA”, CONVEGNO A PESCARA

IL CONVEGNO. PESCARA. Sabato 16 marzo, a partire dalle ore 16.30, presso l’Auditorium “Petruzzi” di Pescara, si terrà un Convegno dal titolo “Energia, Ambiente, Democrazia, tra proposte di riforma della Costituzione e approvazione della nuova strategia energetica nazionale”, organizzato dal Coordinamento nazionale No Triv.

All’incontro parteciperanno Enzo Di Salvatore (Professore di Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Teramo), che svolgerà una relazione sui provvedimenti normativi adottati in materia dallo Stato negli ultimi due anni, e alcuni rappresentanti delle associazioni e dei soggetti politici che hanno aderito al Coordinamento nazionale No Triv: Enrico Gagliano (Abruzzo), Giuseppe Macellaro (Basilicata), Giovanna Bellizzi (Puglia-Basilicata-Calabria), Vincenzo Nitti (Campania), Ezio Corradi (Lombardia); Maurizio Acerbo (Consigliere regionale PRC – Abruzzo), Emanuele Mancinelli (Movimento Arancione – Abruzzo). Nel corso dell'incontro si discuterà anche del progetto petrolifero "Ombrina mare". Seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni, dei movimenti e dei partiti politici, delle associazioni presenti in sala.