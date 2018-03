INCIDENTE SUL LAVORO: 45ENNE IN PROGNOSI RISERVATA

LANCIANO. I Carabinieri della Stazione di Torricella Peligna e Quadri hanno avviato delle indagini per chiarire la dinamica di un incidente sul lavoro avvenuto, la scorsa sera, in un cantiere ubicato nella frazione “Colle zingaro” di Torricella Peligna. Dai primi accertamenti risulta che un uomo di 45 anni di Civitaluparella (CH) sarebbe rimasto ferito a seguito di un violento urto avvenuto con una macchina operatrice. L’intervento dei carabinieri è scaturito a seguito di una telefonata pervenuta al 112 da parte del nosocomio dell’ospedale di Lanciano dove l’uomo era stato trasportato. Il 45enne, giunto in ospedale con un trauma da schiacciamento con lesione vascolare arteriosa e frattura composta del bacino, è in prognosi riservata. Gli uomini dell’Arma hanno sequestrato il mezzo per effettuare gli accertamenti di rito.