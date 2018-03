PESCARA. SECONDA GIORNATA CONVEGNO DI STUDI ‘D’ANNUNZIO 150’

D’ANNUNZIO. PESCARA. Si svolgerà oggi a partire dalle ore 9.30, presso l’Aurum, in Largo Gardone Riviera, la seconda giornata del Convegno Internazionale di studi su ‘d’Annunzio 150’ promosso dal sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia con il professor Giordano Bruno Guerri. I lavori, in mattinata, sul tema ‘d’Annunzio eroe: la Grande Guerra e Fiume’, saranno coordinati dal professor Ernesto Galli Della Loggia, e si prevedono gli interventi di Maurizio Serra, Ambasciatore d’Italia all’Unesco, Parigi, su ‘Ce dur petit soldat… Amici e avversari stranieri di d’Annunzio’; Stefano Trinchese, dell’Università ‘d’Annunzio’ Chieti-Pescara, su ‘Tra storia e mito: d’Annunzio politico’; Francesco Perfetti, Luiss Guido Carli, su ‘d’Annunzio e Mussolini, carissimi nemici’; Lucio Villari, Università degli Studi di Roma Tre, su ‘Fiume e il sogno di un colpo di Stato’; Claudia Salaris, storica dell’arte italiana, su ‘La poesia di potere’. I lavori riprenderanno alle 14.30 sul tema ‘d’Annunzio moderno’ e saranno coordinati dal professor Giorgio Zanetti: seguiranno gli interventi di Maria Giovanna Sanjust, dell’Università degli Studi di Cagliari su ‘Atalanta dall’omero perfetto’; Giovanni Isgrò dell’Università di Palermo, su ‘La rivoluzione scenica di Gabriele d’Annunzio’; Mariko Muramatsu, dell’Università di Tokyo, su ‘d’Annunzio in Giappone’, e Paola Goretti, dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna, su ‘Odorarium Mirabilis; acque, profumi e voluttà’. Le conclusioni saranno affidate al professor Giordano Bruno Guerri.