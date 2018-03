TAMPONAMENTO TRA TIR SU A14: GRAVE CAMIONISTA DI PENNE

ANCONA. Un camionista di 32 anni, M.A., di Penne, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto stamane alle 3:40 sull'autostrada A14.

L'uomo era alla guida di un autocarro che, oltrepassato il casello di Ancona sud, ha tamponato violentemente un autoarticolato ed è stato a sua volta tamponato da un altro autocarro. M.A. è rimasto intrappolato tra le lamiere riportando gravissime lesioni per le quali è stato trasferito d'urgenza nell'ospedale Torrette di Ancona dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Sul posto, la Polizia stradale di Porto San Giorgio, i vigili del fuoco e il personale del 118. Su uno degli autocarri è stato rinvenuto e sequestrato un dispositivo che altera i dati registrati dall'apparecchio cronotachigrafo (velocita, tempi di guida e riposo dei conducenti). L'autista sarà denunciato per violazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro.





