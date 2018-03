CITTA’ SANT’ANGELO. ATTIVE LE SEDI DECENTRATE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO E DELL'ACA

CITTA’ SANT’ANGELO. Su via Gabriele D'Annunzio sono attive le sedi decentrate del Centro per l'impiego e dell'Aca.

«Una delle prime iniziative dopo il mio insediamento», spiega il sindaco Gabriele Florindi, «è stata l'affitto degli spazi per ospitare il centro per l'impiego: in precedenza l'ufficio era su corso Vittorio Emanuele, in locali vecchi e non più a norma».

Il nuovo sportello, infatti, è stato inaugurato a giugno del 2010. Accanto al Cpi, è adesso a disposizione anche lo sportello Aca. Per alcuni anni, il comune di Città Sant'Angelo è stato privo di uno sportello dell'azienda comprensoriale acquedottistica. "Avevamo avviato i contatti anche con l'Inps e l'Inail» ricorda il sindaco «per dare vita a degli sportelli dedicati anche ai servizi di questi due enti. Ma purtroppo i tagli alle risorse che hanno subito Inps e Inail in questi ultimi anni non hanno consentito nuove aperture. Il centro per l’impiego è aperto il venerdì dalle 8.30 alle 12.00. L’ACA mercoledi e venerdi dalle 9 alle 13».