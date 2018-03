PESCARA. CAMPIONATI ITALIANI INDOOR PATTINAGGIO, IN ARRIVO 700 ATLETI

PESCARA. Sarà ancora Pescara a ospitare, per il secondo anno consecutivo, i Campionati Italiani Indoor promossi dal Centro Sportivo Pattinaggio Pescara. La manifestazione si terrà all’interno del Pattinodromo ex Gesuiti. Parteciperanno 700 atleti italiani. «Un’occasione unica», ha annunciato l’assessore Ricotta, «che vedrà la presenza nel capoluogo adriatico di almeno 4.500 persone che per tre giorni graviteranno sul territorio alla scoperta della città, una manifestazione che conferma Pescara come ‘Città Europea dello Sport’». Il sindaco Albore Mascia ha firmato l’ordinanza per istituire il divieto di sosta, per le giornate di oggi e sabato, 8 e 9 marzo, dalle 8 alle 22, e poi ancora nella giornata di domenica 10 marzo, dalle 8 alle 15, lungo via Maestri del Lavoro, lato mare, e sul tratto di strada parallela a via del Santuario, compresa tra l’incrocio con via Centorame e sino all’incrocio con via Maestri del Lavoro, area riservata agli atleti.