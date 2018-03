A FUOCO BUNGALOW E ROULOTTE IN CAMPEGGIO A COLOGNA SPIAGGIA

ROSETO DEGLI ABRUZZI. Roseto degli Abruzzi (Teramo), 8 mar. - Roulotte e bungalow a fuoco al camping "Stella Maris" a Cologna Spiaggia frazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Il rogo avrebbe interessato diverse strutture fisse del campeggio nonche' caravan parcheggiati all'interno dell'area. Le cause sono in corso di accertamento. Le fiamme si sono sprigionate in nottata ed i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare fino a questa mattina presto. Non si conosce ancora l'entita' del danno e la vastita' dell'incendio. Indagano i carabinieri della locale stazione.