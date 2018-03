POPOLI. FIUME PESCARA, LAVORI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO ALLAGAMENTI

POPOLI. Sono attualmente in corso i lavori sul fiume Pescara per la mitigazione del rischio idraulico e la costruzione del nuovo ponte in zona “De Contre”, nel comune di Popoli. Lavori effettuati dalla Provincia che vanno ad aggiungersi ad ulteriori interventi per evitare il rischio allagamenti di una zona chiamata “Boschetto” dove insistono abitazioni, la scuola elementare e materna (musp), il palazzetto dello sport e la piscina, oltre a terreni agricoli. Questa operazione, finanziata dalla Provincia con 200mila euro e appaltata dal genio civile regionale – servizio idraulico, consiste nel realizzare tramite la tecnica dello “spingi tubo” una tubazione che va a collegare il canale proveniente dalla zona “Boschetto” con il fiume Giardino, il tutto passando sotto il letto del fiume Aterno. Questo collegamento, esistente già dagli anni Trenta viene ora ripristinato perché rotto in più parti.