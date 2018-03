E' MORTO DON CISOTTO PARROCO EMERITO BEATO NUNZIO PESCARA

ABRUZZO. E' morto questa mattina intorno alle 6.30, presso l'ospedale di Cittadella (Pordenone), don Lino Cisotto, parroco emerito del Beato Nunzio Sulprizio di Pescara. Il sacerdote, originario della provincia di Vicenza, era nato a Castelgomberto il 27 luglio 1923. Ordinato, sempre a Vicenza, da monsignor Carlo Zinato vescovo, il 29 giugno 1947, arrivo' a Pescara alla fine degli anni '50. Fu prima vice parroco del Sacro Cuore e della Cattedrale della citta' adriatica per poi essere nominato primo parroco del Beato Nunzio Sulprizio il primo maggio del 1975. In pensione dal 2007 aveva continuato ad assistere l'amata comunita' come vicario parrocchiale. A causa della malattia era rientrato nel paese di origine nel settembre del 2012. Proprio nella chiesa parrocchiale di Castelgomberto verranno celebrati i funerali, lunedi' 11 marzo, alle 11. Una messa di suffragio sara' celebrata anche a Pescara da monsignor Tommaso Valentinetti, domenica 10 marzo alle 18, nella chiesa di via Alessandro Volta.