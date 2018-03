TOCCO DA CASAURIA, 860 MILA EURO PER LA STRADA DI ACCESSO AL PAESE

CRONACA. TOCCA DA CASAURIA. Sarà la ditta A.stra di Termoli ad eseguire i lavori, per un importo di 858mila euro, di completamento della nuova strada di accesso a Tocco da Casauria. Un intervento che prenderà il via il mese prossimo e andrà avanti per 270 giorni, spiegano il presidente della Provincia di Pescara, Guerino Testa, e l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Ruggieri. Un primo tronco è stato già realizzato, ricordano, e la zona dove si andrà a lavorare dal mese di maggio (e per un periodo di 270 giorni) va dall’innesto con la Tiburtina Valeria (nell’area industriale) fino al centro abitato, per un totale di 520 metri. L’intervento è finalizzato alla sistemazione e all’allargamento da 5 a 8,5 metri della strada che conduce al paese e più in generale alla riqualificazione generale di questo tratto, con l’eliminazione di alcune imperfezioni plano altimetriche, il miglioramento della gestione delle acque meteoriche e la riprofilatura delle scarpate stradali. 05/04/2011 16.43