IL 9 MARZO A FRANCAVILLA IL CONVEGNO SU “I DISTURBI SPECIFICI DI LINGUAGGIO”

FRANCAVILLA. I disturbi del linguaggio. Se ne parla purtroppo poco e se ne sottovalutano gli effetti. Con grave disagio per i bambini che ne sono affetti, che faticano a farsi capire, a sostenere una conversazione, a raccontare le proprie emozioni.

Per questo sarà importante accedere i riflettori sul 6 marzo, quando si celebrerà la Giornata Europea della Logopedia, promossa dal CPLOL, il Comitato Europeo Permanente dei Logopedisti operanti in tutta la Comunità Europea.

E proprio in occasione della Giornata europea della Logopedia, l’Associazione dei Logopedisti Abruzzo-Molise, ha organizzato le seguenti iniziative:

- uno Sortello Informativo sui Disturbi Specifici di Linguaggio presso la Libreria Mondadori a Pescara in Corso Vittorio Emanuele 159. Lo sportello sarà operativo tutta la giornata del 6 marzo 2013, dalle ore 10 alle ore 18;

- il convegno: “I Disturbi Specifici di Linguaggio”, il 9 marzo 2013 presso lo Sporting Hotel Villa Maria, Contrada Pretaro, Francavilla al Mare (Ch).

Quest’anno il focus sarà appunto dedicato ai “Disturbi Specifici di Linguaggio” (DSL).