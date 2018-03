CARULLI NUOVO PRESIDENTE DELLA UISP

ABRUZZO. Alberto Carulli è il nuovo presidente del comitato regionale Abruzzo-Molise della Uisp (Unione Italiana Sport per Tutti). L'elezione è arrivata sabato scorso, nel corso del congresso tenutosi all'Hotel Carlton di Pescara, e a cui hanno presenziato per un breve saluto fra gli altri anche l'Onorevole Vittoria D'Incecco, l'assessore regionale allo Sport della Regione Abruzzo Carlo Masci, il presidente della Provincia di Pescara Guerino Testa, il presidente regionale del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro, l'assessore provinciale Antonio Martorella, gli assessori allo Sport provinciale e comunale di Pescara Aurelio Cilli e Nicola Ricotta, il vice sindaco di Pescara Berardino Fiorilli (in rappresentanza anche del sindaco Mascia che ha inviato un telegramma di saluto) e il consigliere comunale Antonio Blasioli. Carulli, presidente uscente della Uisp Abruzzo, avrà il compito di guidare per i prossimi quattro anni il nuovo comitato nato dall'accorpamento dei comitati Abruzzo e Molise.