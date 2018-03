SICUREZZA AL VOLANTE, DENUNCIATO VENTENNE POSITIVO ALLA CANNABIS

SICUREZZA. PESCARA. Dieci automobilisti fermati a campione in via Nazionale Adriatica nord e sottoposti al narcotest, per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida.

Un ventenne denunciato e patente ritirata per essere risultato positivo alla cannabis; un altro giovane sanzionato per guida in stato di ebbrezza. E poi altri 29 verbali elevati nella zona del centro storico, di cui 12 per violazioni al codice della strada, ossia guida senza cintura di sicurezza o mentre si parla al cellulare. E’ questo il bilancio dei controlli serrati eseguiti dalla Polizia municipale, Nucleo Tutela del Consumatore, nell’ambito dell’operazione ‘No Drink to drive’ promossa dall’amministrazione comunale la scorsa notte.