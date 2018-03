MONTESILVANO, PARTITI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

CRONACA. MONTESILVANO. Sono partiti oggi i lavori di riqualificazione in viale Europa a marciapiedi e lampioni, quest'ultimi saranno a luce bianca e a risparmio energetico prendendo così il posto delle tradizionali lampade al sodio. Il tratto interessato dall'intervento parte da via Foscolo fino a corso Umberto, in entrambi i lati, e verranno inseriti aiuole, spazi verdi, fontane e scivoli per l'attraversamento dei disabili in carrozzina, il tutto contribuirà a migliorare l'arredo urbano già esistente. I lavori termineranno entro 120 giorni, il progetto è stato realizzato dall'architetto Americo Di Cioccio, l'impresa esecutrice è la General Constructions srl di Vasto, il rup dei lavori è il geometra comunale Gianni Scannella dell'ufficio Lavori pubblici, guidato dal sindaco Pasquale Cordoma. «Termineremo per l'estate – spiega il primo cittadino – per facilitare il passeggio di turisti e residenti. La riqualificazione comprende anche l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche e la presenza di spazi verdi, che contribuiranno a valorizzare un tratto di strada molto frequentato, soprattutto in estate. Due anni fa siamo già intervenuti su viale Europa, ma solo nel primo tratto dalla riviera fino al sottopasso con l'avvio del cantiere di oggi si conclude un iter per una delle vie più frequentate della città». Il costo è di 258.228,45 mila euro. 05/04/2011 16.42