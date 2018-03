SI DIMETTE SEGRETARIO PROVINCIALE UDC CHIETI

«Con grande tristezza rimetto le mie dimissioni dalla carica di Segretario Provinciale dell’UDC di Chieti». Lo comunica Angelo Cellini, segretario provinciale di Chieti dell’Udc.

«Il disastroso risultato delle urne è il compimento di un percorso intrapreso dalla dirigenza nazionale del partito che per troppo tempo in molti hanno solo “adulato” e acriticamente “assecondato”, in un contesto di sostanziale carenza di confronto democratico comune ormai a tutti gli schieramenti».

«Ritengo che ormai le dimissioni siano un atto improrogabile ed inevitabile soprattutto per correttezza nei confronti dei nostri quadri locali che sono già stati duramente messi alla prova da candidature e risultati elettorali, amici che mi chiamano per problemi che continuamente si creano nelle vita del partito sul territorio, specie dopo questi avvenimenti».