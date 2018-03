RAPINA IN SUPERMERCATO A MONTESILVANO,DERUBATI ANCHE CLIENTI

MONTESILVANO. Due uomini armati di pistola e con il volto travisato da un casco hanno rapinato ieri sera il supermercato Todis in via Verrotti a Montesilvano. I malviventi hanno svuotato le casse, si sono fatti consegnare portafogli e oggetti di valore dai clienti presenti e, prima di fuggire a bordo di uno scooter, hanno colpito alla testa il vicedirettore del punto vendita con il calcio della pistola. Il bottino ammonta a poco più di duemila euro. Il mezzo utilizzato dai due per la fuga è stato ritrovato poco dopo in via Saragat e risulta essere stato rubato il 21 febbraio scorso. Stando alla descrizione fornita dai testimoni, secondo gli investigatori è possibile che i due siano gli stessi uomini che nelle scorse settimane hanno rapinato il Todis di Villaraspa di Spoltore. Sull'episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano.