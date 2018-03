A FUOCO MEZZO PESCARA CALCIO: CERTO DOLO,SI ESCLUSONO TIFOSI

PESCARA. E’ certa, per gli investigatori, l'origine dolosa delle fiamme che ieri sera hanno distrutto un furgone per il trasporto di persone in comodato d'uso alla società del Pescara Calcio. Al momento, comunque, non si ritiene che il rogo sia da collegare all'azione della tifoseria pescarese in relazione ai più recenti risultati della squadra. In queste ore si stanno visionando le immagini di alcune telecamere poste in zona. Certa l'apertura di un fascicolo per incendio doloso contro ignoti. Il mezzo, con loghi della società di calcio sulla carrozzeria, era parcheggiato vicino la sede sociale, lontano da altri veicoli.