AGLI ARRESTI DOMICILIARI ESCE DI CASA PER ANDARE AL BAR: DENUNCIATO DAI CARABINIERI

ORTONA. E’ uscito di casa per recarsi al bar ma ha avuto la sfortuna di imbattersi in una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ortona che stava svolgendo un servizio perlustrativo notturno. L’uomo, un pregiudicato di 52 anni, la notte scorsa è stato sorpreso in un bar del centro cittadino malgrado stesse scontando una condanna agli arresti domiciliari emessa dall’Autorità Giudiziaria di Ancona lo scorso Ottobre. Denunciato con l’accusa di evasione, gli uomini dell’Arma hanno richiesto, nei suoi confronti, la revoca del beneficio degli arresti domiciliari e il contestuale ripristino della custodia cautelare in carcere.