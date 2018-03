CONSIGLIO PROVINCIALE TERAMO. ENTRA GIUSEPPE ZUNICA IN SOSTITUZIONE DI RICCARDO MERCANTE

TERAMO. Giuseppe Zunica, 50 anni, farmacista, di Civitella del Tronto ha fatto ieri sera il suo ingresso in Consiglio Provinciale. Eletto nel 2009 nelle fila dell'IDV nel collegio Campli-Civitella sostituisce Riccardo Mercante che dieci giorni fa ha presentato le sue dimissioni.

«E’ la prima volta che entro a far parte di un’assemblea consiliare - ha affermato ieri sera - mi propongo uno spirito collaborativo nel rispetto dei ruoli di maggioranza e minoranza. Arrivo ad un anno dalla fine della legislatura consapevole delle difficoltà che attraversano gli enti locali e mi auguro che in questo scampolo di legislatura ci sia comunque la possibilità di lavorare su una programmazione che tenga conto delle emergenze di questo territorio in maniera da apportare il mio contributo».