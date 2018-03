PESCARA, VIA BOCCACCIO, STOP ALLE AUTO

CRONACA. PESCARA. Stop alla circolazione e alla sosta delle auto in via Boccaccio, a Pescara, nel tratto compreso tra il lungomare Matteotti e via Ariosto, per consentire i lavori di realizzazione di una struttura in cemento armato. Il provvedimento resterà in vigore non in maniera continuativa, ma sulla base delle esigenze, sino al prossimo 30 giugno, per consentire la movimentazione dei grossi mezzi. Lo ha ufficializzato l’assessore alla Mobilità Berardino Fiorilli dopo la firma dell’ordinanza. 05/04/2011 16.41