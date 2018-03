L’AQUILA. CHIUSO CORSO FEDERICO II

L’AQUILA. Con ordinanza n. 18 del 28 marzo 2013, il Sindaco dell’Aquila Massimo Cialente, ha disposto la chiusura temporanea al transito pedonale e veicolare del tratto di C.so Federico II dal civico n° 22 al civico n° 34 dal giorno 06.03.2013 al giorno 28.03.2013 e l’apertura provvisoria e temporanea, per il medesimo periodo, al transito pedonale con percorsi in mezzeria ed a quello veicolare esclusivamente ai mezzi autorizzati, di Via Cesare Battisti e di Via Indipendenza per il solo tratto tra la stessa Via Cesare Battisti e Piazza Duomo.



Il provvedimento si è reso necessario per procedere allo smontaggio di una struttura in tubo e giunti e realizzare il completamento delle opere provvisionali dei relativi edifici, per cui è opportuno provvedere alla temporanea chiusura al transito pedonale e veicolare del tratto di strada su cui insistono gli edifici in questione.



Si ricorda che a seguito degli esiti di sopralluoghi effettuati dai tecnici della struttura comunale, si può acconsentire, provvisoriamente, all’accesso a Piazza Duomo con percorrenza da Via Cesare Battisti e Via Indipendenza.