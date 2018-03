MONTESILVANO, SCUOLA DELL’INFANZIA VIA LAZIO ALLAGATA

CRONACA. MONTESILVANO. Una ostruzione dei servizi igienici della scuola dell’infanzia di Via Lazio ne ha causato un improvviso allagamento intorno alle 14.30 di oggi pomeriggio, per cui i bambini presenti sono stati accompagnati dal personale docente nell’aula della scuola primaria, mezz’ora prima dell’orario d’uscita.

«Ricevuta la segnalazione, dopo 10 minuti ero già sul posto», commenta il Vice Sindaco, Lino Ruggero, che spiega: «Probabilmente nel corso delle elezioni e degli scrutini sono stati ostruiti gli scarichi dei servizi igienici, per cui, oggi, per fortuna poco prima che finisse la giornata scolastica per i nostri bambini, è fuoriuscita tutta l’acqua allagando parte del piano dell’edificio. Il dirigente di settore ha avvertito prontamente una ditta che sta risolvendo il problema, liberando le tubature e gli scarichi, ed è stata chiamata una società per disinfettare tutte le aule entro oggi stesso, in modo da poter garantire la regolare apertura della scuola già da domani. Voglio rassicurare i genitori dicendo che oltre a prevedere questi lavori, sono a monitorarli in prima persona perché l’ambiente scolastico dei nostri bambini sia salutare e assolutamente pulito».