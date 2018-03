CIBO E INTOLLERANZE, AL VIA CICLO DI INCONTRI ALLE ELEMENTARI DI LANCIANO

LANCIANO. Si parlerà di intolleranze, celiachia e relative istruzioni per l’uso nel ciclo di incontri dal titolo “Gusti-amo-li”, un contenitore dedicato al corretto rapporto con il cibo che coinvolgerà insegnanti, rappresentanti dei genitori e alunni della Scuola primaria “Olmo di Riccio” di Lanciano (Chieti). L’iniziativa, articolata in tre incontri, si svolgerà presso l’Aula Magna dell’istituto frentano. Obiettivo principale del progetto è rendere accessibili le informazioni e semplificare le domande per dare ai bambini gli elementi di conoscenza necessari a costruire un sano rapporto con il cibo, soprattutto nei casi di intolleranze.

La direzione scientifica dell’evento è affidata al dottor Giovanni Ferrini, responsabile della Gastroenterologia di Lanciano, in collaborazione con la dottoressa Sonia Etere, del Consultorio dell’Aquila, la società Adriatica Consulting e grandi marchi dell’alimentazione dietetica.

Nel primo incontro, fissato per domani, giovedì 28 febbraio, alle ore 16, è previsto un laboratorio con gli insegnanti e la presentazione del libro «Nella cucina di Sofia ci siamo anche noi» di Sonia Etere. Seguirà il 26 marzo. alla stessa ora, la giornata di workshop dedicata alla celiachia, all’alimentazione senza glutine e alle intolleranze, di cui parlerà la specialista Pina Larcinese. Si chiude il 9 aprile con il workshop finale «Cosa mangiano gli orsetti», tenuto dalle pediatre Grazia Madonna e Marianna Caratella, nel corso del quale saranno preparati e degustati piatti a base di prodotti senza glutine.