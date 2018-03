PESCARA, SCATTA INVENTARIO IMMOBILI COMUNALI

CRONACA. PESCARA. Scatta la redazione dell’Inventario dei Beni immobili di proprietà comunale, con la classificazione di ogni locale, appartamento, palazzo, sede istituzionale, parchi, scuole e luoghi di aggregazione. L’Ufficio Patrimonio ha deciso di affidare tale incarico a una professionalità esterna, il geometra Luca De Rosa che, in questi giorni, sta già prendendo carico dei faldoni per cominciare il proprio lavoro. Vantaggio di tale attività sarà quello di disporre di un archivio storico documentato su tutti gli immobili che fanno parte del patrimonio del Comune, riuscendo a conoscere, per ciascuno di essi, data di realizzazione, stato strutturale dell’eventuale manufatto, realizzazione di eventuali ristrutturazioni e adeguamenti, e condizioni di utilizzo.