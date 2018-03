PINETO. È NATA LA PRIMA D.M.C., COMPAGNIA DI DESTINAZIONE.

ABRUZZO. Si tratta del primo esempio Italiano di Consorzio di operatori privati, basato sul concetto della Compagnia di Destinazione ed è nato in Abruzzo, in provincia di Teramo. Si chiama “Riviera dei Borghi Acquaviva”.

L’opportunità del recente bando della Regione Abruzzo ha stimolato circa 120 operatori di 16 Comuni del territorio ricompreso tra le aree del Cerrano, Fino e Vomano di unire le forze e creare un struttura organizzata per la promozione e la vendita del prodotto turistico e dei prodotti locali del territorio di riferimento. Giovedì pomeriggio, l’ufficializzazione con la firma dell’atto costitutivo di questo primo esempio, unico nel panorama nazionale. «È stato un processo lungo e complesso – affermano i fondatori – ma alla fine la volontà, la passione, la forza d’identità degli operatori ha prevalso sulle difficoltà organizzative. Tutti hanno compreso le potenzialità e l’innovazione di questo progetto, che consentirà, finalmente, di competere sul mercato turistico, nazionale ed internazionale, con una destinazione organizzata per prodotto e di stimolare e rilanciare un territorio da sempre dinamico e attento alle opportunità di crescita».