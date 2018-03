ROSETO DEGLI ABRUZZI: ARRESTATI MENTRE RUBANO MATERIALE DA UNA DITTA

CRONACA. ROSETO. I carabinieri della stazione di Roseto degli Abruzzi, agli ordini del Luogotenente Enzo Procida, ieri sera hanno arrestato in flagranza di reato con l’accusa di furto aggravato in concorso Luciano Masorgo, 67enne di Montesilvano e Alessandro Cicconetti, 27enne, incensurato, entrambi residenti a Montesilvano.

I due, dopo aver forzato il cancello d’ingresso di una ditta in disuso ubicata nella zona industriale di Roseto degli Abruzzi, hanno portato via materiale in acciaio e alluminio. Alcuni residenti del luogo, avendo udito rumori inconsueti provenienti dall’azienda, hanno pensato bene di allertare i Carabinieri che si sono subito attivati inviando sul posto tutte le pattuglie in circuito. L’immediato intervento dei militari ha consentito di bloccare i responsabili ancora all’interno della ditta, intenti a caricare la refurtiva sul furgone, traendoli in arresto. La refurtiva, quantificata in circa duemila euro, è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati portati presso le rispettive abitazioni, agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la giornata di oggi