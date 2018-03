ELEZIONI: NEL CHIETINO RUBATO CAMION CON ALLESTIMENTO SEGGIO

BUCCHIANICO. Conteneva il materiale necessario per allestire uno seggio elettorale, ovvero cabine, urne, brandine e arredi, ma non le schede elettorali, il camion di proprietà del Comune di Bucchianico (Chieti) che è stato rubato nella notte dall'autorimessa comunale del Comune di Bucchianico. I ladri non hanno lasciato tracce, nessun segno di effrazione sulla saracinesca della rimessa. Al Comune il furto ha prodotto un danno economico rilevante: materiale a parte, che verrà reintegrato grazie all'intervento di altri Comuni, il camion era praticamente nuovo, acquistato per 80 mila euro nell'ambito del rinnovo dell'autoparco municipale, con soli 16 mila chilometri percorsi. Non si esclude che si possa trattare di un furto su commissione: sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Chieti.