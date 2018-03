PESCARA. CHIUSO PER 10 GIORNI IL BAR NACISO

PESCARA. Questa mattina, personale della locale Squadra Volanti ha notificato al gestore del Bar Narciso, sito in Corso Manthonè, l’ordine di sospensione dell’attività per 10 giorni, emesso dal questore di Pescara il 21 febbraio.

Il provvedimento di sospensione è scaturito da un grave episodio di aggressione, verificatosi nella nottata del 10 gennaio 2013 all’interno del locale di Pescara Vecchia, allorquando quattro giovani vennero aggrediti, senza motivo, da un gruppo di persone a loro sconosciute. I ragazzi, vittime dell’aggressione, vennero nuovamente e ripetutamente colpiti con calci e pugni dalle stesse persone anche nelle immediate adiacenze del bar, subito dopo essere usciti dal locale e, nella circostanza, una delle vittime riportava un trauma cranico guaribile in 10 giorni.

La gravità del fatto, che ha determinato turbative alla serena e pacifica convivenza civile, e l’esigenza di prevenire l’ingenerarsi di situazioni pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica sono alla base della motivazione del provvedimento del Questore, che ha ritenuto necessari dieci giorni di sospensione dell’attività al fine di evitare il ripetersi di analoghi episodi di violenza proprio nei locali che dovrebbero essere luoghi di aggregazione giovanile e non di allarme sociale.