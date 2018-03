ANTENNE SAN SILVESTRO, TAR ACCOGLIE SOSPENSIVA ANCHE PER RADIO ITALIA

CRONACA. PESCARA. E’ stata accolta dal Tar un’altra richiesta di sospensiva delle ordinanze dirigenziali di disattivazione delle antenne di San Silvestro presentata dall’emittente radiofonica Radio Italia, dopo le 26 già discusse nelle scorse settimane. E anche in questo caso il Comune impugnerà tale pronunciamento dinanzi al Consiglio di Stato, proponendo un appello cautelare, come già fatto per le prime 4 sospensive accordate.

«La nostra priorità», ribadisce il sindaco Mascia, «resta la delocalizzazione degli impianti da quella collina di Pescara».