FURTO DI MATERIALE FERROSO E RICETTAZIONE DI UTENSILI AGRICOLI: TRE DENUNCE DEI CARABINIERI.

LANCIANO. Sono stati sorpresi da una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Lanciano mentre stavano caricando del materiale ferroso a bordo di un furgone. Due rumeni di etnia rom entrambi 25enni, lo scorso pomeriggio, sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di furto in concorso. I militari, impegnati in un servizio di pattuglia del territorio, transitando in prossimità di un terreno agricolo ubicato nei pressi di Frisa (CH) e di proprietà di un 37enne del luogo, hanno notato le due persone mentre erano all’opera e si sono fermati per effettuare un controllo scoprendo che si erano introdotti abusivamente all’interno della proprietà.

Un 45enne è stato invece denunciato, con l’accusa di ricettazione, dai Carabinieri della Stazione di Castel Frentano (CH). L’uomo è stato trovato in possesso di utensili agricoli del valore di circa 3 mila euro risultati rubati a due agricoltori della provincia di Chieti. L’attività investigativa degli uomini dell’Arma era scaturita dalle denunce di furto delle vittime.