ADSU L’AQUILA: POLISPORTIVA TORRIONE GESTIRA’ PALESTRA CANADA

L’AQUILA. L’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila ha affidato alla polisportiva “Torrione” la gestione della palestra all’interno del Polifunzionale “Canada” realizzato nei pressi del Polo Universitario di Coppito, grazie alla donazione del governo canadese dopo il terremoto del 6 aprile 2009. L’affidamento è avvenuto a conclusione di una procedura a evidenza pubblica e la struttura è già in funzione e a disposizione dei giovani universitari. La struttura è aperta tutti i giorni dalle ore 11 alle 23: oltre all’affitto dei campi per calcetto, volley e basket, è possibile partecipare a corsi di ginnastica posturale, pilates, step, ginnastica aerobica e pesi. La palestra è a disposizione degli studenti universitari e comunque dei giovani in fascia di età equiparata. «Dopo alcune difficoltà iniziali abbiamo affidato la gestione a una società che sta assicurando un buon servizio - spiega il presidente dell’Adsu, Francesco D’Ascanio - tanto è vero che gli studenti stanno dimostrando interesse per queste attività e stanno frequentando assiduamente la palestra». «Siamo soddisfatti perché l’impegno teso a garantire una offerta di servizi per gli studenti di buon livello, sta dando risultati», conclude.