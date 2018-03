LOCALE TROPPO RUMOROSO, SCATTA SEQUESTRO PREVENTIVO

PESCARA. La polizia municipale ha apposto stamani i sigilli al Circolo 45, un circolo situato in via Flaiano 10, nel centro storico di Pescara. Il sequestro preventivo e' stato disposto dal gip Maria Michela Di Fine su richiesta del pm Valentina D'Agostino. L'istruttoria, andata avanti a lungo, e' stata effettuata dalla polizia municipale che ha controllato piu' volte il circolo, ed elevato verbali, anche a seguito di esposti legati alla eccessiva rumorosita' del locale. Il sequestro e' stato disposto per le emissioni sonore fuori dai limiti e per gli schiamazzi. Il presidente del circolo e' stato denunciato. I controlli della municipale, coordinati dal maggiore Paolo Costantini, proseguono anche in altri locali nell'ambito di un'attivita' che procede da tempo in questa zona della citta', dove si concentrano molti locali notturni.