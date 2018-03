PESCARA. ANCORA UN BLITZ A RANCITELLI

PESCARA. Nella mattinata odierna è stato effettuato nel quartiere Rancitelli l’ennesimo servizio di prevenzione, controllo del territorio, Polizia Giudiziaria, ordine e sicurezza pubblica, disposto dal Questore Paolo Passamonti, che ha interessato ancora una volta lo stabile denominato ‘ferro di cavallo’, di via Tavo, per poi estendersi nel quartiere di Fontanelle e nella zona Zanni.

Sono state controllate 49 persone; 25 veicoli; sono stati attivati 5 posti di controllo. E’ stato sequestrato un veicolo, una persona è stata denunciata per mancata esibizione della carta precettiva; sono stati controllati 7 locali (ascensori, trombe scale, immobili in disuso); eseguite 2 perquisizioni domiciliari; controllate 20 persone sottoposte agli arresti domiciliari.