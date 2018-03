ABRUZZO/SICUREZZA. CONTROLLI ALLA SCUOLA DI CAPISTRELLO

CAPISTRELLO. Controlli alla scuola media Sabin di Capistrello per garantire sicurezza ai ragazzi e al personale dopo gli eventi sismici di questi giorni. Sul poso sono intervenuti vigili del fuoco, Genio civile e tecnici del Comune. L'amministrazione guidata dal sindaco Antonino Lusi, in accordo con la dirigenza scolastica, ha infatti sollecitato ufficialmente un sopralluogo da parte degli uffici e dei vigili del fuoco, anche alla luce della richiesta di alcuni genitori.

La scuola è già oggetto di studi preliminari da parte dell'amministrazione che ha approvato un progetto di messa in sicurezza di 240mila euro per affrontare le criticità primarie.

«Se l'esito dei controlli incrociati eseguiti da Genio civile, vigili del fuoco e uffici comunali dovesse riscontrare criticità complesse», ha affermato il primo cittadino, «siamo pronti a qualunque azione che possa tutelare al massimo il livello di sicurezza di studenti, operatori e docenti. Nel frattempo siamo a stretto contatto con la direzione scolastica, mentre le famiglie possono contare sul nostro assoluto impegno e sulla massima attenzione».