ABBATTONO QUERCE SECOLARI IN ZONA VINCOLATA:DENUNCIATI

TORINO DI SANGRO . Hanno abbattuto tre querce secolari che si trovavano in una zona boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico di proprietà del Comune di Torino di Sangro e si sono, poi, impossessati della legna che ne hanno ricavato dal taglio delle stesse. Un’attività illecita che è costata cara a due 53enni della provincia di Chieti, identificati e denunciati dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di concorso in furto aggravato e distruzione o deturpamento di bellezze naturali.I militari, che hanno avviato l’attività d’indagine a seguito della segnalazione di un cittadino, hanno recuperato la legna, del valore di circa 2.500 euro, nell’abitazione di uno dei due denunciati. Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto.