DROGA: SPACCIAVA IN UN LOCALE DI POPOLI, ARRESTATO

POPOLI. Un 44enne di Popoli, Fabrizio Ruggeri, e' stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Popoli per reati legati alla droga.

In base alle accuse mosse nei suoi confronti dai militari dell'Arma, con il pretesto di essere un avventore di un noto locale del posto, l'uomo aveva creato una vera e propria rete di distribuzione al dettaglio di stupefacenti.

I clienti erano ragazzi provenienti da diverse localita' della Val Pescara e Valle Peligna. I carabinieri ne hanno seguito le mosse per un po' e lo hanno fermato mentre cedeva dello stupefacente ad un giovane di Vittorito.

Ha tentato in vari modi di giustificarsi ma e' servito a poco perche' a casa, durante una accurata perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti un panetto di circa 200 grammi di marijuana, un altro di 300 grammi di hashish, un contenitore con 3,5 grammi di cocaina, numerose bustine in cellophane contenenti dosi di marijuana gia' confezionata ed etichettata con il prezzo di vendita, oltre a banconote di diverso taglio, per un totale di 330 euro. Il Nucleo operativo e' retto dal tenente Tonino Marinucci.