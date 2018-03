L'AQUILA. DIVIETO FUORI PISTA: FIRMATA STAMANI L’ORDINANZA

L’AQUILA. Il Sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, ha sancito in un ordinanza:

il divieto permanente dell’esercizio del fuori pista nelle zone limitrofe o adiacenti alle piste da sci, a tutela dell’incolumità di coloro che utilizzano le piste stesse;

il divieto della pratica del fuoripista o su terreno d’avventura in caso di precipitazioni nevose con presenza di manto nevoso fresco e per le successive 72 ore dalla precipitazione;

il divieto della pratica del fuoripista o su terreno d’avventura quando il bollettino Meteomont stabilisce un grado di pericolo uguale o maggiore a 3, rinviando, in caso di grado di pericolo inferiore a 3, alle eventuali valutazioni della Commissione Valanghe di questo Comune.

Ai trasgressori dell’ordinanza sarà comminata una sanzione da €. 25,00 a €. 500,00 con ammissione al pagamento della stessa in misura ridotta di €. 50,00 entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della Legge 689/1981 e successive integrazioni e modificazioni.

Avverso il provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. di L’Aquila nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.