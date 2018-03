TORNANO ALL’ASTA L'AREA E LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E IL PALAZZO DELLE ACLI

TERAMO. Saranno pubblicati oggi sul sito dell’ente gli avvisi per la vendita della caserma e dell'area dei Vigili del Fuoco - base d'asta 1 milione e 700 mila euro - e dell’immobile di Via Trento e Trieste a Teramo, meglio conosciuto come il Palazzo delle Acli (650 mila euro).

La Caserma viene rimessa in vendita per l’ennesima volta da tre anni a questa parte mentre l’immobile di via Trento e Trieste torna all’asta per la seconda volta.

Le offerte dovranno essere presentate entro il 14 marzo con le modalità previste dai bandi scaricabili dal sito dell’ente.