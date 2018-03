POSTEGGI AMBULANTI PESCARA, VENERDI' ULTIMO GIORNO UTILE

CRONACA. PESCARA. Ultimo giorno utile venerdì 15 febbraio per la presentazione delle domande per il nuovo bando per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’attività di commercio su aree pubbliche con posteggi isolati da affidare in concessione decennale, dopo l’annullamento in autotutela di quello precedente a causa di un errore interno sui criteri posti alla base dell’affidamento. Chi aveva partecipato all’avviso precedente non dovrà pagare nuovamente i diritti di istruttoria, pari a 31 euro, altrimenti da allegare alla domanda. Lo ha detto l’assessore al Commercio Gianni Santilli ricordando domani la scadenza dell’avviso pubblico.