INCIDENTI STRADALI: UOMO INVESTITO MUORE IN OSPEDALE

SAN SALVO. Pierino Di Iorio, 71 anni, di San Salvo, è deceduto ieri sera per le ferite riportate a seguito dell'incidente stradale. Il pensionato stava attraversando via San Domenico Savio, nei pressi di pattinaggio, quando è stato investito da un artigiano del luogo che non si é accorto dell'uomo. Immediati i soccorsi e il trasporto all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto (Chieti) dove è deceduto dopo circa un'ora dal ricovero. La Procura della Repubblica di Vasto ha disposto l'autopsia che verrà eseguita domani mattina presso l'obitorio. Per i rilievi sono interventi gli agenti della polizia municipale e i carabinieri.