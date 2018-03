SPACCIO ALLO STADIO: 34ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

VASTO. Dava appuntamento ai suoi “clienti” davanti al campo sportivo di Vasto Marina dove, ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto lo hanno fermato. L’uomo, un pregiudicato del posto di 33 anni, da giorni era tenuto sotto controllo dagli uomini dell’Arma che, grazie all’attenta collaborazione dei cittadini, erano venuti a conoscenza che l’area antistante il campo sportivo spesso era luogo di ritrovo di tossicodipendenti. Il pregiudicato, disoccupato, è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish ma i militari, certi della illecita attività da lui svolta, hanno esteso il controllo anche nella sua abitazione recuperando così, nel bauletto del suo scooter parcheggiato in garage, altri 623 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. Il 33enne, arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vasto è stato tradotto presso la locale casa circondariale. L’arresto operato ieri sera dai Carabinieri rientra in un attività specifica di contrasto allo spaccio di stupefacenti messa in atto dagli uomini dell’Arma, nelle ultime settimane, nelle aree del comune di Vasto e zone limitrofe.