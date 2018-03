VIABILITA'. PER PERICOLO VALANGHE CHIUSO TRATTO SS696 =

L’AQUILA. L'Anas ha comunicato che, a causa del pericolo valanghe, sulla strada statale 696 "del Parco Regionale Sirente-Velino" e' stato provvisoriamente chiuso al traffico il tratto compreso tra lo svincolo autostrada A24 di Tornimparte e il km 13,520, in provincia di L'Aquila. Al momento il traffico in direzione l'Aquila e' deviato sulla strada provinciale 584, mentre il traffico proveniente dall'Autostrada A24 deve procedere fino allo svincolo L'Aquila Ovest (svincolo successivo a Tornimparte) e proseguire sulla viabilita' comunale e provinciale. Squadre dell'Anas sono presenti sul posto per garantire la sicurezza della viabilita'.