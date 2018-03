VITA DIGITALE – IL CAMBIAMENTO ENTRA IN CLASSE

SCUOLA. L’AQUILA. L’Istituto Amedeo di Aosta di L’Aquila, dirigente scolastico Pasqualina Tarullo, ospiterà nell’Aula Magna dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di Venerdì 15 febbraio la presentazione della prima puntata di Vitadigitale, il cambiamento entra in classe, magazine in streaming video prodotto dall’Associazione nazionale Nuvolaverde. L’Istituto di Istruzione Superiore Amedeo d'Aosta con i suoi due indirizzi - il settore tecnologico (ex-Itis) e il liceo delle scienze applicate - ha accettato di partecipare alla fase sperimentale del progetto in qualità di istituto Capofila mettendo a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze e competenze. Le puntate di Vitadigitale saranno diffuse via Internet direttamente nelle classi diventando così una vera e propria "ora didattica digitale", la prima del genere in Italia. Le testimonianze di esperti italiani e internazionali saranno messe a confronto diretto con studenti e professori delle classi delle scuole che aderiranno. La prima puntata propone le testimonianze di: Roberto Cingolani e del suo robot – bambino Icub; Flavio Bonomi dalla Silicon Valley che parlerà della cyber mobility; Chris Luebkeman da San Francisco sulle smart city.