BANCAROTTA, TRUFFA E RICETTAZIONE: TERAMANO IN CARCERE

CRONACA. TERAMO. La polizia di Teramo ha arrestato M. G., di 56 anni, di Teramo, disoccupato, per reati contro il patrimonio per fatti risalenti al 2003. L’uomo deve scontare ancora tre anni e 8 mesi di pena, per bancarotta fraudolenta, truffa e ricettazione.

L’uomo, in qualità di amministratore unico di una società teramana, l’avrebbe dichiarata fallita, allo scopo di danneggiare i creditori, non impedendo, attraverso una contabilità artefatta, la ricostruzione del patrimonio sociale e del volume d’affari. Inoltre, con la presentazione di dati anagrafici falsi mediante la contraffazione della carta d’identità e di buste paga relative a una ditta per la quale lo stesso non vi aveva mai lavorato, è riuscito a farsi elargire, da una finanziaria, la somma di 15 mila euro. Infine l’uomo è stato trovato in possesso di un portafoglio contenente un titolo di credito rubato a Roma, di cui non è stato in grado di fornire spiegazioni. Al termine delle formalità di rito, è stato portato nella casa circondariale di Castrogno.